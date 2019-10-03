Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных 200 клиентов

Информация о том, что в открытый доступ попали сведения о 60 миллионах клиентов организации, не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банка. Никаких компенсаций по поводу инцидента выплачено не будет. Карты граждан, чьи данные были украдены, перевыпустят.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Сбербанка предоставить информацию об инциденте. В частности, ведомство интересовали сведения о лицах, допустивших утечку.