При экс-главе ФСИН Корниенко ситуация в тюрьмах изменилась в лучшую сторону – ОНК

При экс-главе ФСИН Геннадии Корниенко ситуация в тюрьмах изменилась в лучшую сторону. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Самое главное, что произошло – это снизилось тюремное население, причем примерно в два раза. На сегодняшний день за решеткой сидит пятьсот пятьдесят тысяч человек, когда он пришел, это был почти миллион. От него исходили очень многие законодательные инициативы, которые способствовали тому, чтобы людей реже брали под стражу и вообще сажали. Если мы говорим о каких-то гуманных и современных методах, то можно сказать, что благодаря ему у нас теперь в СИЗО Москвы есть йога и цыгун. Он первый ввел видеорегистраторы: уже после того как их стали носить на груди тюремщики, это взяли на вооружение сотрудники ДПС», — сказала она.

Е.Меркачева добавила, что на посту директора ФСИН Г.Корниенко старался гуманизировать систему.

«Чем он был хорош – тем, что он не тюремщик по своей натуре. У него нет менталитета следователя, и он был против того, что тюрьма срасталась со следствием. Это очень важная вещь, потому что до этого следствие зачастую творило в тюрьмах, что хотело. Корниенко был против этого. Что касается скандалов, они были, мы все их знаем. Конечно, было много проблем, и коррупция была, но, мне казалось, что Корниенко как-то это все гуманизировал», — заключила она.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Г.Корниенко занимал пост главы ФСИН с июня 2012 года.