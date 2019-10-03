Данные шестидесяти миллионов кредитных карт клиентов «Сбербанка» оказались на черном рынке

Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Журналистам удалось проверить подлинность некоторых записей. В «Сбербанке» подтвердили утечку данных, однако, не по шестидесяти миллионам, а всего лишь по двумстам кредитным картам. Информация об утечке большего массива проверяется службой безопасности. От утечек данных никто не застрахован и предотвратить их практически невозможно. Об этом в эфире РБК рассказал доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Максим Марков.

«Сбербанк» утверждает, что, несмотря на произошедшее, средства клиентов находятся в безопасности. Роскомнадзор уже запросил у кредитной организации сведения о причинах утечки.