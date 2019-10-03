МИД РФ гневно реагирует на публикации в норвежской прессе о возможном присутствии российского спецназа в стране

Российский МИД гневно реагирует на публикации в норвежской прессе о возможном присутствии российского спецназа в стране. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала их апофеозом журналистской беспринципности. Захарова отметила, что эти, как она выразилась, информационные атаки могут быть приурочены к приближающемуся юбилею освобождения Северной Норвегии Красной армией.

Ранее норвежская интернет-газета AldriMer сообщила о высадке российского спецназа на островах архипелага Шпицберген. Журналисты ссылаются на несколько источников в четырех государствах НАТО, в том числе, на спецслужбы и военную разведку США. Также утверждалось, что в те дни россияне десантировались не только на Шпицбергене, но и на севере самой Норвегии. Как утверждает AldriMer, власти в Осло и военные знали о появлении вооруженных россиян на своей территории, связывая это с недавними учениями в Арктике, но опасались что-либо предпринимать. Чуть позже собственное расследование, которое приводило к тем же выводам, опубликовала и российская «Новая газета».