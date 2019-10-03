CNN обнаружила рекламу, ведущую на сайт отделения ФБР в Вашингтоне, размещенную для вербовки российских информаторов

Журналисты CNN обнаружили рекламные объявления, ведущие на сайт местного отделения ФБР в Вашингтоне, размещенные с целью поиска и вербовки российских информаторов, готовых сотрудничать с американскими спецслужбами.

Объявления, призывающие русскоязычных жителей столичного округа сотрудничать с ФБР «ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи», когда настало время, снова «наводить мосты» и «сделать собственный ход», призывают резидентов и граждан делиться с разведслужбами вредящей госбезопасности США информацией. Как сказал телеканалу представитель вашингтонского отделения контрразведки, ФБР «использует самые разные средства сбора информации, в том числе, собственные источники. И мы «будем продолжать, оставаясь в легальном поле, выявлять людей, обладающих (соответствующей) информацией, которая поможет нам защитить Соединенные штаты от угроз нашей безопасности». – «Россия давно представляет собой контрразведывательную угрозу для США, — продолжил эксперт, — и мы заинтересованы в совершенствовании наших расследовательских и PR-технологий, чтобы этому противостоять». Боб Баер, бывший агент и аналитик ЦРУ по вопросам безопасности назвал рекламные объявления в Фейсбуке «хорошей идеей», цитата: «Дело в том, что российские шпионы на 99 процентов приходят (к нам), так сказать, «самотеком» и полностью отвечают за принятие собственных решений», — заметил Баер в интервью CNN, говоря о случаях, когда иностранные агенты объявляются в каком-нибудь административном учреждении и предлагают свои услуги по работе на США», конец цитаты.

«Через связанную с Кремлем группу Интернет-троллей, выдававших себя за общественных активистов, как было сказано в заявлении Департамента юстиции, — продолжает CNN, – во время выборов 2016 года Россия вела тщательно разработанную кампанию на созданных в национальном сегменте Фейсбука страницах и приобретала рекламные объявления, просмотренные миллионами граждан. Все это делалось для того, чтобы посеять раскол и обострить существующие противоречия в американском обществе».

Источник CNN уточнил, что обнаруженные телеканалом на этой неделе в социальной сети Фейсбук рекламные анонсы на не всегда правильном русском языке, размещались ФБР в течение всего минувшего лета.