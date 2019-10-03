Жителя Якутии, который несколько месяцев шел в Москву изгонять президента, официально признали невменяемым

Его представители таким заключением недовольны. Проблемы с психикой у Александра Габышева выявили специалисты психиатрического диспансера Якутии. Об этом адвокат организации «Правозащита Открытки» Ольга Тимофеева узнала от Следственного комитета региона.

Она пообещала, что в ближайшие дни привлечет независимых экспертов, чтобы они сделали своё заключение. По оценке юриста, в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени сотрудники диспансера просто не могли по-настоящему разобраться в ситуации. 20 сентября Габышева привезли к врачам в сопровождении сотрудников ФСБ. При этом адвокатов к нему не пускали и говорили юристам, что такого пациента в диспансере нет. Позже, когда задержанного уже отпустили он отозвал соглашение о добровольном обследовании. Габышев объяснил это тем, что подписать документ его заставили сотрудники правоохранительных органов.

Жителя Якутии задержали на трассе «Байкал», тем самым прервав его пеший поход в столицу. Еще весной Габышев объявил себя шаманом-воином и рассказал о намерении провести в Москве обряд по изгнанию президента Владимира Путина, которого мужчина назвал демоном. В итоге на Габышева завели уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Сейчас Александр Габышев находится у себя дома в Якутске.