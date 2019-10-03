Ведущего Владимира Соловьева хотят привлечь к уголовной ответственности за оскорбление слушателя из Татарстана

Жесткие высказывания журналиста в эфире также раскритиковали власти республики.

Поводом для общественного возмущения стала утренняя программа радиостанции «Вести ФМ», во время которой Владимир Соловьев в весьма резкой форме ответил на сообщение одного слушателей. Житель Татарстана, по всей видимости, назвал ведущего «лакеем» и «путиноидом».

По словам Соловьева, такие люди, как слушатель Хасан, становятся участниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

В Татарстане таким поведением ведущего возмутились. Как отмечает издание «Казанский репортер», пользователи соцсетей ставили Соловьеву разные диагнозы, писали, что негодование вызванное имитацией акцента и апелляцией к ИГИЛ объединила жителей республики так, как это могу бы сделать, например, гипотетический полет россиянина на Марс. Ведущего называли неуравновешенным, а кто-то даже обратился с заявлением в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой завести уголовное дело за «возбуждение ненависти либо вражды или унижение человеческого достоинства». Неэтичным поведение Соловьева посчитала и официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Но Соловьев с этим не согласен. В интервью каналу «Царьград» он пояснил, что набросился на слушателя, потому что тот в течение нескольких лет пишет в эфир, в оскорбительной форме выражая свое негативное отношение к руководителю страны. Соловьев настаивает на своем праве называть «мразь» «мразью». Он отметил, что слушатель, о котором идет речь, может и не быть татарином. Нападал ведущий только на этого человека, а не на жителей республики. По словам Соловьева, критика его высказываний в соцсетях и СМИ может осуществляться по заказу.

Пользователи соцсетей предполагают, что эмоциональная реакция Соловьева на комментарий слушателя стала следствием повышенной тревожности ведущего из-за выхода песни Бориса Гребенщикова «Вечерний Мудозвон». Предполагается, что исполнитель подразумевал именно журналиста.