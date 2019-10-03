Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор менеджеру Владиславу Синице, осужденному на 5 лет за твит о детях силовиков. Его ранее признали виновным в разжигании ненависти с угрозой насилия в отношении родственников сотрудников Росгвардии.

Апелляция защиты Синицы на приговор вызвала большой ажиотаж. Места не хватило не только в самом зале заседания, но и в комнате, где была включена видеотрансляция. Сам осужденный участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО. Подавляющую часть 3,5-часового заседания он стоял.

Основные доводы защиты заключались в том, что, по мнению адвокатов, в твите Синицы о детях силовиков не было умысла и призыва к каким-либо действиям. Сам он объяснил свое высказывание теоретическим суждением о том, что насилие может породить еще большее насилие. Синица также утверждает, что никакой жестокости не хотел и смайликами пытался максимально снизить серьезность сообщения, а описанные действия описал как те, на которые способны «неадекватные люди».

Защита пыталась приобщить несколько ходатайств, но почти все они по разным причинам были отклонены. В том числе – о допросе независимых специалистов, составивших экспертизу высказывания Синицы. Его адвокат Андрей Сабинин на фоне этого полагает, что защите не дают осуществлять свои функции.

Сабинин также выразил сомнения в компетенции экспертов, которые ранее проводили психолого-лингвистическую экспертизу, ставшей основанием для приговора Синице.

Рассмотрение жалобы на приговор Владиславу Синице продолжится в Мосгорсуде в пятницу.

Судья Евгения Жигалева постановила вернуть дело Евгения Коваленко в Мещанский суд для рассмотрения замечаний защиты на протокол. По всей видимости, политическое решение по делу Коваленко не изменилось, поэтому суд не изменил меру пресечения. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Коваленко Мансур Гильманов. Мещанский суд должен изучить замечания защиты, а потом будет назначено новое заседание по жалобе на приговор, добавил адвокат. Это решение не означает нового рассмотрения дела в Мещанском суде.

Перенос дел блогера Владислава Синицы и фигуранта так называемого «московского дела» Евгения Коваленко связано в первую очередь с политической составляющей. Такое мнение нам высказал программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Колесников также заметил, что в свете последних событий не стоит надеяться на какую-то оттепель в данных вопросах.

Концерт в поддержку фигурантов «московского дела» пройдет сегодня вечером на Бумажной фабрике «Университет в Яме». Посетить мероприятие пригласил всех неравнодушных актер Павел Устинов. Павел Устинов напомнил, что группа актеров накануне опубликовала видеообращение в поддержку политзаключенных, и призвал распространять это сообщение как можно активнее.