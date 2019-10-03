Сегодня был опубликован указ об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко

30 сентября ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на службе, однако по распоряжению президента он мог быть продлен. Очевидно, этого не произошло, и информация источников, которые еще три дня назад прочили отставку Корниенко, подтвердилась.



Именно с достижением предельного возраста связывает отставку Геннадия Корниенко директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Романова добавила, что тот факт, что на место Корниенко, возможно, будет назначен выходец из ФСБ, говорит о том, что в ближайшие годы никаких реформ в системе ФСИН ожидать не стоит.

В свою очередь, основатель соцсети ГУЛАГУ.net Владимир Осечкин говорит, что решение об отставке Корниенко удивлять не должно, поскольку Владимир Путин разочаровался в нем из-за коррупции.

Что касается возможного преемника, то, по мнению Осечкина, бывший чекист Владимир Путин не будет доверять управление структурой другому человеку.

Бывший глава ФСИН Геннадий Корниенко за время своей работы сделал много того, чего члены ОНК долгое время не могли добиться. Об этом «Эху Москвы» рассказала зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. Меркачева при этом отметила, что наличие видеорегистраторов у сотрудников ГАИ – тоже заслуга Корниенко.



Общероссийский гражданский форум и Комитет гражданских инициатив представил доклад «Преступления и наказания: что делать с российскими тюрьмами?». Как рассказал «Эху Москвы» один из составителей доклада, предприниматель Алексей Козлов, в данном докладе освещены основные проблемы в системе ФСИН. Козлов отдельно отметил вопрос трудоустройства заключенных. по его словапм. в тюрьмах заключенные получают гораздо меньше, чем люди на свободе за аналогичную работу. Это, в свою очередь, не позволяет им самим себя обеспечивапьть