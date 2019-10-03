В СПЧ усомнились в объективности экспертизы, которая признала невменяемым жителя Якутии, называющего себя шаманом

Как сказал «Интерфаксу» член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе, выводы экспертов с высокой долей вероятности ангажированны, так как дело абсолютно политизировано.

Александр Габышев находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Мужчина известен тем, что в течение полугода шел пешком в Москву, где, по его словам, собирался изгонять Путина. Во время путешествия он выступал на протестных митингах и обзавелся отрядом сторонников.