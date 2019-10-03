В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск

Следователи пытаются выяснить мотивы мужчины, убившего четырех человек в префектуре французской столицы. Об этом сообщает телеканал BFM. Уточняется, что он и сам был работником госучреждения в течение 20 лет. Никаких психических отклонений у него ранее отмечено не было. В качестве оружия мужчина использовал керамический нож, который беспрепятственно пронес в здание. Злоумышленник был застрелен одним из полицейских. На месте происшествия находятся французский президент, премьер-министр и глава МВД.