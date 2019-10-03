Скандалы во ФСИН за последние годы в самой меньшей степени произошли из-за директора Корниенко – «Русь сидящая»

Скандалы во ФСИН за последние годы в самой меньшей степени произошли из-за директора Геннадия Корниенко. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

«Генерал Корниенко никогда не любил эту службу, он семь лет пробыл директором и всегда просился в отставку. Скандалы, связанные с ведомством в последние годы, в самой меньшей степени произошли из-за директора. Здесь скорее общее состояние системы, которой он не занимался», — сказала она.

О.Романова отметила, что на место Г.Корниенко также будет назначен выходец из ФСБ, что говорит о том, что в ближайшие годы никаких реформ в системе ФСИН ожидать не стоит.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.