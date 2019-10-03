Житель Татарстана требует завести уголовное дело на телеведущего Владимира Соловьева

Журналиста обвиняют в разжигании межнациональной розни.

Заявления с требованием привлечь Соловьева к ответственности за оскорбление татар пришло в Следственный комитет и прокуратуру. Об этом, не указывая имени автора обращения, пишет новостной сайт KazanFirst. Согласно требованию этого человека, телеведущего следует судить по 282-ой статье, то есть за разжигание ненависти либо вражды.

Причиной для этих обращений стало выступление Соловьева во время его утренней программы в эфире «Вести ФМ». Там он очень эмоционально отреагировал на сообщение от одного из слушателей.

Также ведущий добавил, что такие люди, как слушатель Хасан, становятся участниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Передал ли журналист номер телефоне автора общения в какие-либо правоохранительные органы пока неизвестно.

Выступление Соловьева также оценили в правительстве Татарстана. Его официальный представитель Лилия Галимова назвала поведение ведущего неэтичным.