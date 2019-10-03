«Ростелеком» потратит на планшеты для переписи населения более 11 миллиардов рублей

Росстат ранее называл сумму в два раза ниже. Как пишет сайт «МБХ Медиа», большую часть суммы планируется потратить непосредственно на устройства, а остальное – на российскую операционную систему для гаджетов.

В связи с этим неясно насколько может вырасти общий бюджет переписи, запланированной на следующий год. Глава Росстата Павел Малков говорил, что на эти цели будет выделено свыше 30 миллиардов рублей, из которых половина придется на зарплату переписчикам.