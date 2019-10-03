Сообщения о высадке российского спецназа на Шпицбергене в МИДе назвали антироссийскими вбросами

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что подобные публикации являются апофеозом беспринципности и отходом от профессиональных норм журналистики.

Впервые о присутствии российских военных на прошлой неделе написала интернет-газета «АльдриМер». Однако в Москве эту информацию назвали фейком. Позже «Новая газета» обнаружила доказательства того, что спецназ мог высаживаться на норвежской территории. Соответствующие фотографии с указанием геолокации были обнаружены в Инстаграме предполагаемых сотрудников чеченского спецподразделения.