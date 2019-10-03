Решение об отставке главы ФСИН Корниенко было ожидаемым – Гулагу.нет

Решение об отставке главы ФСИН Геннадия Корниенко было ожидаемым. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель социальной сети Гулагу.нет Владимир Осечкин.

«Отставка Геннадия Корниенко была ожидаемой, мы об этом писали еще в начале сентября. К сожалению, администрация ФСИН полностью провалила возложенные на них обязанности по гуманизации и реформе, большинство учреждений погрязли в пытках и коррупции. В течение ближайших месяцев мы с вами услышим о целом ряде новых уголовных дел о хищении многих миллиардов рублей через ФГУП и ФСИН», — сказал он.

В.Осечкин отметил, что новый глава ФСИН, скорей всего, также будет выходцем из ФСБ, поскольку президент Владимир Путин не доверит управление структурой другому человеку.

Основатель «Гулагу.нет» также добавил, что о гуманизации структуры не может быть речи, пока ФСИН продолжит «выполнять оперативную функцию».

«Если не будет упразднено главное оперативное управление ФСИН России, если не будут упразднены все оперативные отделы при СИЗО и колониях, если ФСИН продолжит выполнять оперативную функцию и дорабатывать за некомпетентных следователей, все наши предложения по гуманизации ФСИН будут подменяться имитацией», — заключил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.