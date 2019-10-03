В футбольной Лиге европы сегодня пройдут матчи второго тура

Стартовый тур наши клубы синхронно провалили. «Краснодар» пропустил от швейарского «Базеля» пять безответных мячей, а ЦСКА столько же – от болгарского «Лудогорца». Причем за один тайм после выигранной со счетом 1:0 первой сорокапятиминутки.

Данные результаты в стране хоть раскритиковали, но посчитали не более чем неприятным стечением обстоятельств. Армейцы после разгрома и впрямь воспряли духом. И, одержав две победы, вышли на первое место в национальном первенстве. А вот сегодняшний соперник ЦСКА – «Эспаньол» – в Примере стартовал неудачно. Лишь одна победа в семи проведенных матчах обернулась местом в зоне вылета. Немногим лучше обстоят дела и у соперника «Краснодара» – «Хетафе». Победа здесь тоже всего одна. Но вот ничьих – побольше. И место, соответственно – чуть повыше. Отметим, что опыта Еврокубковых баталий у «Хетафа» практически нет – последняя кампания случилась еще в Кубке УЕФА больше 10 лет назад. Впрочем, и «Краснодару» сейчас непросто. Вандерсон и Игнатьев пропустили последние тренировки из-за повреждений. Их участие в сегодняшнем матче под вопросом

Встреча ЦСКА с «Эспаньолом» начнется в 19.55, а в 10 вечера – игра «Краснодара» против «Хетафе».

Телеканал Матч ТВ покажет оба матча с участием российских клубов в прямом эфире.