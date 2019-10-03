Количество заключенных в России более чем в 3,5 раза превышает средний для Европы уровень

Это следует из доклада экспертов Общероссийского гражданского форума и Комитета гражданских инициатив. Они подготовили предложения по гуманизации тюремной системы страны.

«Преступление и наказание: что делать с российскими тюрьмами?» — так называется представленный доклад, в котором в частности приводится неутешительная статистика: в стране из-за жесткого уголовного законодательства неоправданно часто приговаривают людей к лишению свободы, в прошлом году реальные сроки получили 200 тысяч человек, подавляющему большинству из них предстоит сидеть свыше 3 лет. Причем более четверти заключенных осуждены за наркотики, их больше чем тех, кого посадили за убийство или кражу. В России крайне высок и уровень рецидивов – более половины заключенных уже были судимые, большая часть из них по 3 и более раза. То есть, подчеркивается в докладе, существующая пенитенциарная система в стране не способствует исправлению осужденных. Эксперты предлагают смягчить УПК, изменить подход к адаптации освободившихся людей, а также помочь с социализацией тем, кто отбывает наказание. Кроме того, правозащитники считают, что большую часть осужденных следует отправлять не в колонии общего режима, а в колонии-поселения, где нет такой жесткой изоляции от общества.

Вход этого доклада совпал с отставкой главы ФСИН Геннадия Корниенко, который возглавлял ведомство на протяжении последних семи лет.