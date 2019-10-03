Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы защиты на приговор финансовому менеджеру Владиславу Синице

Он был осужден на 5 лет колонии по обвинению в разжигании ненависти с угрозой насилия. Поводом послужил твит о детях силовиков.

Апелляционная коллегия Мосгорсуда в ходе рассмотрения жалобы отклонила почти все ходатайства защиты, в том числе допроса независимых экспертов. Об этом рассказал адвокат Синицы Андрей Сабинин.

Сабинин также добавил, что компетенция специалистов, делавших проводивших психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Синицы, вызывает вопросы.