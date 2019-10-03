Правительство Москвы готово потратить 44 млн рублей на торжественный марш по случаю 78-летия парада 7 ноября

Московское правительство готово потратить 44 миллиона рублей на проведение торжественного марша по случаю 78-летия парада 7 ноября на Красной площади. Об этом сообщает издание «Открытые медиа», ссылаясь на данные госзакупок. Таким образом, праздник обойдется на 12 миллионов рублей дороже, чем в прошлом году. Исполнителю предстоит организовать театрализованную реконструкцию торжественного марша с участием военнослужащих и выставку исторической военной техники.