«Белый счетчик» опроверг информацию о «каруселях» на согласованной акции на Проспекте Сахарова 29 сентября

Волонтерская организация «Белый счетчик» опровергла информацию о так называемых «каруселях» на согласованной акции на Проспекте Сахарова 29 сентября. Ранее некоторые телеграм-каналы опубликовали ролик с панорамной видеокамеры с подписью «пока кто-то митинговал на площади Сахарова, кто-то крутил карусели», то есть выходил и заходил через рамки для формального увеличения численности. В пресс-релизе «Белого счетчика» говорится, что при просмотре ролика создается иллюзия такого движения из-за пересекающихся потоков, а также низкого качества и высокой скорости видео.