Сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова задержали после погони в Москве

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Будучи за рулем, как потом выяснилось, без прав, он игнорировал требования полицейских остановиться. Сотрудникам госавтоинспекции пришлось разбить стекло его автомобилю BMW, где он забаррикадировался вместе со своим спутником. В госавтоинспекции говорят, что на машине были установлены подложные государственные регистрационные знаки. В отношении Ибрагимова составлены 6 административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Ранее его лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование.