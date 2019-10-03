Радио Свобода: Подчиненные известного предпринимателя Евгения Пригожина связаны с русскими националистами

Подчиненные известного предпринимателя Евгения Пригожина связаны с русскими националистами. Таковы данные расследования Радио Свобода.

Речь в расследовании идет как о работниках так называемой «фабрики троллей», так и о сотрудниках других организаций бизнесмена. В числе прочего, журналисты узнали, что одна из специалистов «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, является бывшей активисткой организации «Русский образ». Именно «Агентство интернет-исследований» более известно как «фабрика троллей», а Анну Богачеву ранее знали под именем Анна Тригга. Она входила в «группу поддержки» Ильи Горячева на суде по делу «Боевой организации русских националистов». Также она имела отношение к проекту «Русская демография» — структуре, которая продвигала консервативные семейные ценности. С русскими националистами, как выяснило Радио Свобода, связаны не только бывшие, но и действующие сотрудники «Агентства интернет-исследований». Хотя у Радио Свобода нет точных данных о том, что Анна Богачева больше не работает на Евгения Пригожина. На то, что его нынешние функционеры тесно связаны с националистической средой, указывают их социальные связи. Михаил Потепкин — ключевая фигура так называемого «африканского» проекта Пригожина. В разделе «коллеги» его списка друзей можно найти и Анну Триггу, и других известных националистов. Ряд документов расследовательского центра «Досье подтвердил и то, что у нынешних руководителей «бэк-офиса» Евгения Пригожина, который занимается «африканским направлением», есть непосредственные деловые связи с националистами.

В актуальном списке петербургских миллиардеров газеты «Деловой Петербург» Евгений Пригожин занимает 72-е место.