Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор одному из фигурантов «московского дела» Евгению Коваленко

Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор одному из фигурантов так называемого «московского дела» Евгению Коваленко. Судья Евгения Жигалева посчитала, что суд первой инстанции не изучил замечания защиты к протоколу заседания.

По версии обвинения, Коваленко во время акции 27 июля толкнул одного силовика, а в сторону другого бросил мусорное ведро. Он был приговорен к трем с половиной годам колонии.

Сегодня же слушалось дело Владислава Синицы, осужденного к пяти годам лишения свободы за твит. Его рассмотрение продолжится завтра.

Пока суды не торопятся выносить решение по апелляциям на приговоры по «московскому делу» и это связано, в первую очередь, с политической составляющей. Такое мнение «Эху» высказал программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Колесников также заметил, что в свете последних событий не стоит надеяться на какую-то оттепель в данных вопросах.