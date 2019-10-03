Спускаемый аппарат космического корабля «Союз» МС-12 успешно приземлился в Казахстане
На борту российский космонавт Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейг и первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.
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На борту российский космонавт Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейг и первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…