Курт Волкер сегодня даст показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер станет сегодня первым чиновником американской администрации, который выступит перед комитетами Палаты представителей Конгресса в рамках начавшегося неделю назад расследования по делу об импичменте президента Трампа, сообщают зарубежные СМИ.

Как напоминают западные наблюдатели, Волкер ушел в отставку днями ранее, после публикации расшифровки июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины. Содержание беседы стало поводом для жалобы парламентского комитета по делам разведки, который обвинил президента в оказании политического давления на Киев с целью вывести из предвыборной гонки своего потенциального соперника Джо Байдена, обвинив его сына в коррупции во время работы на Украине. Би-би-си обращает внимание на заявление демократов в Конгрессе о том, что разговор Трампа и Зеленского проходил на фоне приостановки американским президентом военной помощи Киеву. Критики главы Белого дома утверждают, что Трамп пытался заставить своего «уязвимого союзника вмешаться в выборы, преследуя личную выгоду на выборах 2020 года». Телеканал Фокс Ньюз отмечает, что компания импичмента, в начале ее второй недели, стремительно набирает обороты, и со стороны президента в адрес демократов все чаще звучат упоминания о «перевороте» и «попытках украсть власть у народа», в то время как его оппоненты в Конгрессе говорят о «предательстве» и уголовном наказании.

Газета Financial Times уже определила ситуацию вокруг импичмента как «Украина-Гейт», заметив, что Дональд Трамп сейчас переживает самый опасный кризис в его президентской карьере.