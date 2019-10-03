Данные шестидесяти миллионов банковских карт клиентов Сбербанка оказались на черном рынке

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В самом Сбербанке сказали, что проводят проверку. В компании говорят о возможной утечке данных двухсот клиентов и уверяют, что угрозы средствам нет.

Подобные атаки на кредитные организации стали частью современной цифровой жизни. Они происходят регулярно, — отметил в интервью «Эху» интернет-эксперт Антон Меркуров.

Он не исключил, что рекорд с утечкой данных шестидесяти миллионов карт вскоре будет побит.