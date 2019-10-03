СК возбудил уголовное дело после публикации видео с издевательством над учеником одной из московских школ

Его завели по статье о побоях.

Внимание следователей привлек ролик, на котором несколько детей насильно окунают головой в унитаз еще одного мальчика. Видео опубликовала директор Музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова. В посте сказано, что на нем ученики школы номер 1536 на юго-западе Москвы.

Пострадавший учится в седьмом классе, а обидчики в восьмом – пишет сайт газеты «Московский комсомолец». Издевательства, которые попали на видео, произошли в минувший понедельник, но в семье ребенка изданию сказали, что под таким давлением мальчик живет уже два с половиной года, то есть с момента перехода в эту школу. Родители сказали, что об издевательствах узнали только сейчас, потому что сын это скрывал. Он объяснил это тем, что не хотел расстраивать семью. Сейчас речь идет о том, чтобы перевести пострадавшего в другое учебное заведение.

При этом мать ребенка намерена добиваться наказания для напавших на её сына мальчиков. Сейчас, помимо Следственного комитета делом занимается инспектор по делам несовершеннолетних.

Следователи также проводят проверку по статье о бездействии администрации школы, чтобы оценить работу педагогов.