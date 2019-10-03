Редактора магаданского издания «Весьма» избили в подъезде его дома

Нападавшие дали понять, что их действия связаны с профессиональной деятельностью журналиста. Об избиении «Эху» рассказал сам Андрей Гришин.

«В 11.30 ко мне в дверь постучал некий молодой человек, сказал, что ударил мою машину во дворе, и нужно выйти посмотреть. Когда я спускался, мне навстречу поднимался мужчина лет 25-30 крепкого телосложения. Он схватил меня за куртку, дернул вниз и нанес несколько ударов», — рассказал Гришин.

Журналист уточнил, что забился в угол и закрылся руками, в это же время к нему подскочил второй человек, и они начали бить его вдвоем. «Когда все закончилось, один из них сказал: «Ты понял, ничего такого больше не пиши», — добавил Гришин.

Полиция начала проверку.