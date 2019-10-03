Псковских журналистов вызвали в Следственный комитет после акции в поддержку Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом рассказал депутат местного областного собрания Лев Шлосберг. Ранее он отмечал, что на беседу к следователям вызвали и его самого.

Два дня назад около двадцати СМИ в знак солидарности со Светланой Прокопьевой опубликовали открытое письмо. В нем была цитата, за которую преследуют журналистку.