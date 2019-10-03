Мосгорсуд отложил до завтра рассмотрение жалобы на приговор финансовому менеджеру Владиславу Синице, которого осудили на пять лет лишения свободы за твит о детях силовиков. При этом на сегодняшнем заседании судьи одно за другим отклоняли ходатайства защиты.

Сегодня Мосгорсуд должен был рассмотреть апелляцию на приговор другому фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко. Однако, судья Евгения Жигалева сняла апелляцию с рассмотрения. По всей вероятности, нет никакого нового политического решения по Евгению Коваленко, — сказал «Эху» его адвокат Мансур Гильманов.

Теперь Мещанский суд должен изучить замечания защиты, затем будет назначено новое заседание по жалобе на приговор, — добавил адвокат.



Тем временем, сегодня вечером в столице должен пройти концерт в поддержку фигурантов «московского дела». Это мероприятие, в частности, анонсировал актер Павел Устинов, которого также преследовали после акций протеста и приговорили к одному году условно.

Павел Устинов напомнил, что накануне в поддержку фигурантов «московского дела» записали видеоролик российские актеры Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Артур Смольянинов и другие. Устинов призвал активно распространять это видео.