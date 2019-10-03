В правительстве Татарстана назвали неэтичным поведение радиоведущего Владимира Соловьева, который оскорбил жителя Казани в прямом эфире. В частности, в ответ на критические замечания он назвал его мразью и пообещал передать номер телефона на проверку на предмет причастности к террористическим организациям. Как заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, не очень честно вступать в публичный конфликт на всю страну, когда твой оппонент не может тебе ответить.

Многие пользователи интернета, комментируя тираду Соловьева, предположили, что это нервный срыв в связи с появившейся на днях песней Бориса Гребенщикова «Вечерний мудозвон», которая, как они предполагают, была посвящена Соловьеву.