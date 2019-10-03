Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор одному из фигурантов «московского дела» Евгению Коваленко

Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор одному из фигурантов так называемого «московского дела» Евгению Коваленко. Судья Евгения Жигалева посчитала, что суд первой инстанции не изучил замечания защиты к протоколу заседания.

По версии обвинения, Коваленко во время акции 27 июля толкнул одного силовика, а в сторону другого бросил мусорное ведро. Он был приговорен к трем с половиной годам колонии.