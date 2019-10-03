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13:30, 03 октября 2019

Журналистов «Эха Москвы в Пскове» и «Псковской ленты новостей» вызвали в областной следственный комитет

Журналистов «Эха Москвы в Пскове» и «Псковской ленты новостей», которые принимали участие в акции солидарности со Светланой Прокопьевой и опубликовали тексты в ее защиту, вызвали в областной следственный комитет. Об этом у себя в телеграм-канале написал политик Лев Шлосберг. Ранее он отмечал, что он сам также вызван на допрос и пойдет в Следственный комитет в понедельник.

Светлана Прокопьева обвиняется по делу о поддержке терроризма за колонку на сайте «Эха Москвы в Пскове». В ней Светлана анализировала причины случившегося в управлении ФСБ по Архангельской области, где подросток привел в действие взрывное устройство.



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