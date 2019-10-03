Проблема с получением лекарства от рассеянного склероза в регионах возникла по вине местных властей – А. Саверский

Проблема с получением лекарства окрелизумаб у больных рассеянным склерозом в семи регионах России возникла по вине местных властей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

В частности, он рассказал, что еще в июне 2018 года комиссия комитета здравоохранения Санкт-Петербурга утвердила решение о том, что 68 пациентам нужен данный препарат. «Этого было достаточно, чтобы субъект федерации начал его закупать, но этого не случилось. В результате у пациентов начались ухудшения, кто-то из них стал инвалидом 1 группы», — отметил Саверский.

Он подчеркнул, что больные были вынуждены добиваться назначения лекарства через суд. «Мы обратились в прокуратуру и СКР. Прокуратура подала иск против властей субъекта федерации, несколько дел они выиграли. На этом фоне комитет стал закупать препарат сам, и первые 20 пациентов теперь уже из 128 препарат получают. Что будет с остальными, пока неизвестно», — уточнил Саверский.

Он также добавил, что в распоряжении организации имеется аудиозапись вице-президента общества рассеянного склероза с одним из должностных лиц, которые должны были выписывать этот препарат. «Как выяснилось, они его не выписывают, потому что комитет здравоохранения запретил это делать. Это системная ситуация, когда субъект федерации фактически воюет со своими пациентами, принуждая врачей совершать должностные преступления», — заключил Саверский.