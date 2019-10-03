Сразу в нескольких регионах России больные рассеянным склерозом не смогли получить жизненно важный препарат

Об этом сообщает РБК. Речь идет о лекарстве окрелизумаб – это единственный препарат для терапии при первично-прогрессирующей форме рассеянного склероза. Его закупает Минздрав и региональные ведомства. С проблемой столкнулись жители Петербурга и Ленинградской области, Уфы, Челябинска, Перми, Архангельска и Тувы. В Общероссийскую организацию инвалидов за юридической помощью обратились 80 человек.

Эта проблема давно известна. Она связана с деятельностью чиновников в регионах, — сказал «Эху» президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Саверский считает, что в последнее время государство лишено возможности видеть сколько и каких лекарств необходимо пациентам, и эта проблема актуальна во многих регионах.