В столице сегодня пройдет концерт в поддержку фигурантов так называемого «московского дела»

Посетить это мероприятие всех неравнодушных пригласил актер Павел Устинов.

Устинов напомнил, что накануне российские актеры записали видеоролик в поддержку фигурантов «московского дела». Они рассказывают историю обвиняемых от первого лица. Устинов призвал распространять это видео как можно активнее.

Напомним, сам актер Павел Устинов был приговорен Тверским судом к трем с половиной годам колонии. Его обвинили в том, что он спровоцировал вывих плеча сотруднику Росгвардии. На фоне масштабной общественной кампании в поддержку Устинова, Мосгорсуд изменил приговор актеру, назначив ему один год условно.