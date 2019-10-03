Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу защиты на приговор финансовому менеджеру Владиславу Синице, которого осудили на 5 лет колонии за твит о детях силовиков. На основании двух экспертиз и показаний сотрудников Росгвардии в начале августа Синицу признали виновным в разжигании ненависти с угрозой насилия. Как сообщают корреспонденты «Эха», Владислав Синица находится в СИЗО и участвует в заседании по видеосвязи.

Пока судьи отказали защите во всех поданных ходатайствах.