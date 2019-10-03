Псковских журналистов вызвали в СК после акции в поддержку Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

Псковских журналистов вызвали в Следственный комитет после акции в поддержку Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Два дня назад в ней участвовало множество изданий.

Речь идет о двоих журналистах из «Псковской ленты новостей» и «Эха Москвы в Пскове». Они на допросе прямо сейчас, — сказал интернет-сайту «МБХ Медиа» депутат областной думы Лев Шлоссберг. По его словам, представители прессы находятся в статусе свидетелей и взяли подписку о неразглашении.

Политик предположил, что допрос связан с публикацией на сайтах изданий колонки Светланы Прокопьевой «Семь лет за две страницы текста». Этот текст можно прочитать сейчас примерно в двадцати различных СМИ.

Там журналист утверждает, что её несправедливо обвиняют в оправдании терроризма, а материал «Репрессии для государства» , который привлек внимание следователей, просто объясняет причины самоподрыва подростка из Архангельска у здания ФСБ в прошлом году. Прокопьева подчеркнула, что дело против неё – это удар по свободе слова и по всем представителям прессы в нашей стране.

Ранее уголовное преследование Светланы Прокопьевой требовали прекратить в Совете по Правам Человека. Там подчеркнули что журналисты должны иметь возможность писать о психологических аспектов терроризма.