В Далласе бывшую сотрудницу полиции приговорили к десяти годам лишения свободы за убийство соседа-афроамериканца

В американском Далласе бывшую сотрудницу полиции приговорили к десяти годам лишения свободы за убийство соседа-афроамериканца. В прошлом году, возвращаясь домой после 15-часовой смены, Эмбер Гайгер увидела в квартире постороннего мужчину и застрелила. Однако, затем выяснилось, что сотрудница полиции перепутала этаж и вместо своей квартиры зашла к соседу. Она полностью признала свою вину. Между тем, семья погибшего добивалась для Гайгер пожизненного заключения.