Журналистов Эха Москвы в Пскове и Псковской ленты новостей вызвали на допрос в Следственный комитет после акции солидарности со Светланой Прокопьевой. Об этом сообщил депутат Псковской областной думы Лев Шлосберг. Он не уточнил имена и даты, однако сказал, что накануне сам получил аналогичный звонок от следователя. На этой неделе около двадцати российских СМИ в знак солидарности опубликовали письмо Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Поводом для преследования журналистки стали ее рассуждения о причинах взрыва в архангельском управлении ФСБ, который устроил подросток.