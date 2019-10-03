За океаном стартовал регулярный Чемпионат Национальной Хоккейной Лиги

Действующий обладатель Кубка Стэнли Сент Луис начал сезон с поражения.

Блюзмены, которые в минувшем сезоне впервые стали сильнейшей командой Лиги, принимали дома «Вашингтон Кэпиталз». Который, напомним, побеждал в Кубке Стэнли два года назад. Хозяева повели в счете 2-0. Однако затем за дело взялся многолетний лидер атак столичных Александр Овечкин. Который сократил отставание Вашингтона. Другой россиянин – Дмитрий Орлов – во втором периоде результат сравнял. А в овертайме хоккеисты Капиталс сумели и вырвать победу 3-2.

Канадское противостояние Торонто – Оттава завершилось победой Мейпл Ливз со счетом 5-3. Эдмонтон вырвал победу у Ванкувера 3-2.

Регулярный Чемпионат НХЛ завершится 5 апреля.