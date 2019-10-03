Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сегодня даст показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.

О том, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер вызван на допрос для дачи показаний, Палата Представителей объявила в прошлую пятницу. Через несколько часов стало известно, что Волкер подал в отставку. Волкера вызвали в Конгресс потому, что он дважды упоминается в жалобе, которую сотрудник ЦРУ подал в надзорный орган по итогам телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер, как говорится в жалобе, на следующий день после этого встречался с Зеленским в Киеве и объяснял ему, как «ориентироваться» в требованиях Белого Дома. Кроме того, автор жалобы сообщил, что Курт Волкер встречался с личным юристом Трампа Руди Джулиани, который во всей этой украинской истории назван главным исполнителем, с целью сдержать ущерб национальной безопасности. Джулиани при этом опубликовал свою текстовую переписку с Волкером, в котором последний обещает познакомить личного юриста Трампа советником Зеленского Андреем Ермаком. Публикуя эти сообщения, Джулиани заявил, что он вовсе не был главным исполнителем и встречи с высшими должностными лицами Украины ему организовывал Госдеп, в лице Курта Волкера.

Американские аналитики прогнозируют, что показания Курта Волкера навредят как президенту Трампу, так и Госсекретарю Майку Помпео и Генпрокурору Уильяму Барру, который тоже замешан в скандале.

Госсекретарь Майк Помпео, который сегодня подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского, пытался заблокировать показания Курта Волкера Конгрессу. Тем не менее, бывший спецпредставитель США по Украине сегодня предстанет сразу перед тремя комитетами Палаты Представителей.