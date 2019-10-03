Данные шестидесяти миллионов банковских карт клиентов Сбербанка попали на чёрный рынок

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Эксперты, опрошенные изданием, считают утечку самой крупной в российском банковском секторе. В Сбербанке обещали проверить подлинность базы. Там также утверждают, что угрозы средствам клиентов нет.

Подобные атаки на кредитные организации стали частью современной цифровой жизни. Они происходят регулярно, сказал «Эху» интернет эксперт Антон Меркуров.

По мнению Меркурова, рекорд в 60 миллионов вскоре может быть побит.