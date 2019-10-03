Сразу в нескольких регионах появились проблемы с закупками препарата от склероза

Его должны поставлять по закону.

Окрелизумаб – единственное средство профилактики болезни для людей с первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза. Сейчас препарат обязаны выдавать больным бесплатно за счет министерства здравоохранения.

Тем не менее, по данным сайта РБК в этом году его не смогли получить в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Уфе, Челябинске, Перми, Архангельске и Туве. В связи с этим в Общероссийскую организацию инвалидов-больных рассеянным склерозом за юридической помощью обратилось 80 человек, — сказал изданию президент организации Ян Власов. Большинство из этих людей – жители Санкт-Петербурга. В городском комитете по здравоохранению сказали, что проблемы с поставками начались из-за нехватки финансирования.

Опрошенные РБК эксперты утверждают, что с Окрелизумабом нередко случаются проблемы, поскольку региональные бюджеты не всегда могут его позволить. По их мнению, исправить эту ситуацию поможет включение этого препарата в федеральную программу.

По разным оценкам сейчас в России рассеянным склерозом болеют от полутора до четырех с половиной тысяч человек.