Испанский оперный певец Пласидо Доминго из-за обвинений в сексуальных домогательствах покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы. Об этом сообщает телеканал CNN. В заявлении артиста говорится, что он дорожит Лос-Анджелесской оперой, но выдвинутые против него обвинения создали атмосферу, не позволяющую продолжать эту работу. Доминго подчеркнул, что намерен и дальше отстаивать своё имя.

Ранее из-за обвинений певец прекратил сотрудничество с Метрополитен оперой.