В Гонконге 18-летнему участнику акций протеста, раненому полицейским, сегодня должны предъявить обвинение в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Молодому человеку также вменяют участие в беспорядках. Юношу задержали два дня назад. Полиция Гонконга говорит, что её сотрудник был вынужден применить оружие после того, как демонстрант напал на полицейского с железным прутом.

Массовые акции начались в Гонконге в середине лета. Сначала демонстранты выступали против законопроекта, допускающего экстрадицию преступников в материковую часть Китая. Затем после отзыва законопроекта появились другие требования.