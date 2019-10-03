Неизвестные избили редактора магаданского издания «Весьма» Андрея Гришина в подъезде его дома

Редактора магаданского издания «Весьма» Андрея Гришина избили в подъезде его дома. Подробности он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В 11.30 ко мне в дверь постучал некий молодой человек, сказал, что ударил мою машину во дворе, и нужно выйти посмотреть. Когда я спускался, мне навстречу поднимался мужчина лет 25-30 крепкого телосложения. Он схватил меня за куртку, дернул вниз и нанес несколько ударов», — рассказал Гришин.

Журналист уточнил, что забился в угол и закрылся руками, в это же время к нему подскочил второй человек, и они начали бить его вдвоем. «Когда все закончилось, один из них сказал: «Ты понял, ничего такого больше не пиши», — добавил Гришин.

Журналист уже написал заявление в полицию.

Он затруднился сказать, с какими публикациями связано данное нападение, а также отметил, что не получил серьезных повреждений.