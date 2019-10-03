Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике

Это уже третья награда российских спортсменов на турнире.

Нынешний сезон складывался для Шубенкова непросто. В июне на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко он столкнулся на финише с олимпийским чемпионом из Ямайки Омаром Маклеодом. Получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава. И пропустил несколько месяцев.

Тем не менее, в финале нынешнего турнира Сергей был великолепен. Уступив только американцу Гранту Холлоуэйю.

Отмечу, что 28-летний российский барьерист выигрывает медали уже на 4 чемпионате мира подряд. Причем, в 2015-м году в Пекине Шубенков взял золото.

Ранее в Дохе медали высшей пробы завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене в секторе для прыжков в высоту.

Российские спортсмены выступают на Чемпионате мира в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.