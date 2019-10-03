В собственности у сына бывшего председателя Мосгордумы Платонова оказалось вдвое больше недвижимости, чем нашёл ФБК

В собственности у сына бывшего председателя Мосгордумы Владимира Платонова Ильи оказалось вдвое больше элитной недвижимости, чем нашёл Фонд борьбы с коррупцией, утверждает издание «Репаблик». Подробнее рассказал главный редактор журнала «Репаблик.Власть» Илья Рождественский.

Владимир Платонов в Мосгордуме с 1993 года, 20 лет был председателем и только этой осенью покинул парламент, поскольку не смог договориться с командой Сергея Собянина о переизбрании. Сын Платонова Илья – бизнесмен, но его компании в основном показывают совсем небольшую прибыль.

С 2018 года Платонов-младший приобрел четыре участка в самом элитном поселке страны – «Сады Майендорф». Их общая площадь превышает 2,2 гектара, а стоимость – 6,7 млрд рублей. Три участка, включая ранее найденный Фондом борьбы с коррупцией, ему достались от тещи – Тамары Хорошиловой.

Хорошилова владела долей в банке «БФГ-кредит». Летом 2016 года у него была отозвана лицензия, а АСВ теперь пытается взыскать с акционеров почти 42 млрд рублей. Вскоре после прекращения работы банка Хорошилова сменила регистрацию с Москвы на Чечню, а затем местный суд объявил ее банкротом. Незадолго до этого она переписала по договору дарения свою недвижимость в «Садах Майендорф» на дочь, а за несколько дней до начала процедуры банкротства та продала участки Илье Платонову, следует из данных Росреестра. Недавно Платонов-младший продал эту землю обратно супруге, но в собственности у него осталось еще почти 60 соток – по соседству с семьей совладельца группы «Авилон» Камо Авагумяна.

В расследовании отмечается, что посёлок «Сады Майендорф» не первый год удерживает звание самого дорогого не только в Подмосковье, но и в стране. В нём живут семьи бывших и нынешних руководителей Роснефти, фигуранты российского списка Forbes и дети президента Азербайджана.